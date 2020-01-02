مصر | أمن الإسكندرية يساعد في نقل مسن إلى المستشفى لتعذر إنزاله (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الإسكندرية يساعد في نقل مسن إلى المستشفى لتعذر إنزاله (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساهمت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالإسكندرية، في تقديم المساعدة لأحد المواطنين ونقله إلى إحدى المستشفيات.

تلقت غرفة عمليات نجدة الإسكندرية بلاغا بوجود أحد المواطنين فى حالة إعياء شديد وتعذر قيام أهليته بنقله للمستشفى للعلاج نظرًا لحالته الصحية، على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالإسكندرية، والتوجه لمحل إقامة المواطن بدائرة قسم شرطة محرم بك.

حيث تم تقديم كافة سُبل المساعدة له وإنزاله ونقله عن طريق إحدى سيارات الإسعاف إلى إحدى المستشفيات لتقلى العلاج، وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين وأهلية المواطن المذكور، الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.