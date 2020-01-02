مصر | النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في حادث كوبري الفنجري

كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، حول الواقعة، وتشكيل لجنة من المرور للمعاينة والفحص.

وكشف مصدر أمني، عن أن سيارة نصف نقل كانت متوجهة من كوبري الفنجري الجديد إلى القديم بالتزامن مع صعود سيارة ملاكى على الكوبري من مطلع آخر للطريق، مما أدى إلى اصطدام السيارة الملاكي بالنقل، فاختلت عجلة القيادة من سائق النقل، واصطدمت بالسور، لتسقط من أعلى كوبري الفنجري، بينما ظلت السيارة الملاكي أعلى الكوبري، ونتج عنها وفاة 3 أشخاص من السيارة الأولى وإصابة 2 من السيارة الملاكي.

وانتقل رجال المرور، إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث بواسطة أوناش المرور.