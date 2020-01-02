شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر المواطنين: طقس الجمعة بارد وسقوط أمطار غزيرة ورعدية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الجمعة، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تمتد حتي الوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.
كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
والطقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.
وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية إلى جنوبية غربية وعلي الأحمر شمالية غربية .
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «9 - 14»، إسكندرية «10- 14»، قنا «6- 18»، الأقصر «7- 18»، أسوان «8 - 18» .
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