شكرا لقرائتكم خبر عن «الوقائع المصرية» تنشر 3 قرارات لوزير العدل السابق (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم، قرارًا لوزير العدل السابق المستشار محمد حسام عبدالرحيم، بإنشاء عدد من فروع الشهر العقاري في عدد من المحافظات المختلفة. وللاطلاع على نص القرار:

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