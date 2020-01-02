شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قرارات جديدة لرئيس الوزراء (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح الخميس، 7 قرارات لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خاصة بعدد من المشروعات القومية. وللاطلاع على نص القرار:

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