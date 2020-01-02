شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات عن إهداء خط إنترنت مجانى لجامعة سوهاج: كلها فلوس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ردا على قيمة التكلفة الأجمالية لخط الألياف الذي وافق على توصيله لمقر الجامعة الجديد بالكامل، أن الخط أهداء من المصرية للاتصالات، مضيفا قائلا: كلها فلوس مصر ورايحة لأولاد مصر وسوف يتم تركيبه خلال 10 أيام.

وعلى جانب آخر وافق وزير الإتصالات على إنشاء مكتب خدمات بريدية داخل مقر الجامعة لخدمة طلاب الجامعة والعاملين بها ، ووافق أيضا على تركيب برج لتقوية شبكة الاتصال وإنشاء معمل اتصالات لكلية الحاسبات والمعلومات إهداء من وزارة الاتصالات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبدأ وزير الاتصالات جولته والتي رافقه فيها اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعه بتفقد الحرم الجامعي ، استمع وزير الاتصالات الى شرح مفصل حول مكونات الجامعة من كليات نظرية وعملية وأنشطة طلابية، بالإضافة الى شرح مفصل عن قاعه قناه السويس أكبر قاعة للمؤتمرات والتى أعدت خصيصا لاستقبال الزيارات الهامة وعقد الموتمرات العملية الكبرى.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة أن الوزير سوف يقوم بزيارة لكلية الحاسبات والمعلومات.

ويعقد لقاء مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة .

وأضاف الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة ان زيارة الوزير تشمل جولة تفقدية لمعهد iti، مشيرا إلى أن انشاء المعهد يأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنشاء أبنية للتدريب والإبداع، بهدف بناء كادر بشري وجيل مؤهل من طلبة وطالبات وخريجي الجامعة والمحافظات والمناطق علي كل ما هو جديد في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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وأوضح عزيز أن إنشاء المعهد علي مساحة 2000 متر مربع جاء بناء علي بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تساهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، واشرف علي تنفيذه علي مدار 6 اشهر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وأشار عزيز، إلى أن كلية الحاسبات التي سوف تشملها الزيارة، بدأت ولاول مرة الدراسة بها هذا العام وتضم 164 طالب وطالبة في 4 أقسام وهي علوم الحاسب، نظم المعلومات، تكنولوجيا المعلومات، شبكات الحاسب .

يذكر أن الوزير سوف يقوم بزيارة مدرسة الأمل للصم والبكم بمنطقة الحويتى لدعم التكنولوجيا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل القاموس الاشاري الموحد للصم في ضوء تعزيز سبل التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال تطبيق برنامج مشروع لغة الاشارة الموحد و القاموس الالكتروني للغة الإشارة الموحدة يعمل علي توحيد لغة الإشارة، سيتم تطبيقه في جميع مدارس الصم وضعاف السمع على مستوى الجمهورية.

وسوف يتم توقيع برتوكول التحول الرقمى بين الشركة المصرية للإتصالات ومحافظة سوهاج بحضور اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم وذلك لتفعيل منظومة التحول الرقمي "المنظومة الإلكترونية"، والميكنة لجميع المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية في المحافظة.

ويقوم الوزير بافتتاح مركز الخدمات البريدية بشارع التحرير بالزهراء وافتتاح مركز الخدمات البريدية بشارع البحر وتفقد سنترال سوهاج بميدان الشبان المسلمين.