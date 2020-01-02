البابا تواضروس يكلف مطران بورسعيد بالإشراف على إيبارشية "سيدنى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا تادرس مطران بورسعيد بالإشراف على إيبارشية سيدنى، حيث عينه البطريرك نائبًا باباويًا لتلك الإيبراشية مع منحه الحق فى الاستعانة بأسقف الإيبارشية الأنبا دانييل فيما يراه من قضايا، بعدما أرسل قداسة البابا تواضروس لجنة باباوية الشهر الماضى برئاسة الانبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس للتحقيق فى الشكاوى الواردة ضد الأنبا دانييل أسقف سيدنى بعدما تفاقمت المشاكل المالية والإدارية بالإيبارشية.

الأنبا تادرس من مواليد الزقازيق فى 1 فبراير 1943 واسمه بالميلاد مجدى سعد ومن رهبان دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وحصل على بكالوريوس الهندسة (كهرباء) من جامعة عين شمس ثم حصل على دبلومة من لوس أنجلوس بأمريكا، وخدم بكنيسة مارمرقس بلوس أنجلوس نال درجة الكهنوت فى17 أبريل 1975، وكان من ضمن مَنْ تعرَّضوا للاعتقال من خلال قرارات الرئيس محمد أنور السادات (قرارات التحفُّظ في سبتمبر 1981 م.)، وتم ذلك فى سجن المرج، ورافَق قداسة البابا شنوده الثالث فى بعض رحلاته الرعوية فى الخارج ثم تم ترقيته مطرانًا مع خمسة آخرين في فبراير 2016 م بواسطة قداسة البابا تواضروس الثانى.

فى سياق آخر، قرر قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ندب 21 كاهنا للخدمة فى بلاد المهجر خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد، إذ دأب البابا على ابتعاث كهنة ورهبان فى عيدى الميلاد والقيامة للصلاة فى كنائس المهجر كل عام، وانتدب البابا تواضروس الثانى، 11 كاهنا للخدمة في إيبارشيات أوروبا وهم: القمص روفائيل رجائى لكنيسة مارمينا جولدن؛ والقمص يعقوب وديع لكنيسة السيدة العذراء والقمص صرابامون فاروق، بالإضافة إلى الراهب القمص فام الأنبا بيشوى للقطاع السويسرى؛ والقس متاؤس سيف لإيبارشية جنوب فرنسا؛ والراهب القس ساويرس الأنبا بيشوى؛ والقس مرقوريوس دميان لإيبارشية شمال فرنسا؛ والقس جرجس عدلى والقس مرقس زاهر والقس مويسيس ايوب؛ والقس كيرلس إيليا.