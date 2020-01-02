شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول مسابقة الجامعات صديقة البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول مسابقة الجامعة صديقة البيئة والتى تأتى بالتعاون مع وزارة البيئة، وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أشارت الدكتورة ميادة بلال - رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافى ومنسق لجنة المسابقة إلى أن المسابقة تهدف إلى المساهمة في نشر ثقافة الاستدامة فى الجامعات المصرية، وتعزيز التغيير الاجتماعى الذى تقوده الجامعات فيما يتعلق بأهداف الاستدامة، والإسهام ف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة مصر على التزاماتها نحو القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية، والإسهام في جعل المباني الجامعية صديقة للبيئة.

وذكر البيان أن المسابقة تشمل عددًا من المعايير، وهى: مبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة، والأنظمة التعليمية، التعليم والبحث العلمي، والبنية التحتية للجامعة، والطاقة والتبدل المناخي، وإدارة المخلفات والمياه، وجودة البيئة، بالإضافة إلى معيار توافق الاستدامة مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية.

وأشار التقرير إلى أنه تمت مناقشة معايير المسابقة خلال جلسة المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث أكد المجلس أهمية المسابقة وارتباطها الوثيق بالتصنيف الدولي للجامعات، وأنه من المقرر إطلاقها قريبًا عقب إعداد الدليل الإرشادي لمعايير التصنيف المستدام للجامعات المصرية.

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