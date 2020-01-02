شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتابع التجهيزات الجارية بوحدة طب أسرة الدبابية فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، صباح اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة الأسرة بالدبابية التابعة للإدارة الصحية فى إسنا، فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة شددت على سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بها شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الوحدة تخدم حوالى 6932 مواطن، كما أبدت الوزيرة عددا من الملاحظات للإسراع من وتيرة العمل.

Advertisements

وقال مجاهد إن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بـ 65 منشأة طبية من ضمنها وحدات طب أسرة ومراكز ومستشفيات.