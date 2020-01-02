وزيرة الصحة تتابع التجهيزات الجارية بوحدة طب أسرة الدبابية فى الأقصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، صباح اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة الأسرة بالدبابية التابعة للإدارة الصحية فى إسنا، فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة شددت على سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بها شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الوحدة تخدم حوالى 6932 مواطن، كما أبدت الوزيرة عددا من الملاحظات للإسراع من وتيرة العمل.
وقال مجاهد إن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بـ 65 منشأة طبية من ضمنها وحدات طب أسرة ومراكز ومستشفيات.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بالانتهاء من وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالمستشفى خلال 15 يوماً، كما حرصت الوزيرة على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، مؤكدة أن مستشفى العديسات سيصبح مستشفى متخصصاً في جراحات الأطفال، حيث تم إنشاؤه وفقاً لمعايير الأكواد العالمية لبناء المستشفيات، ويضم المستشفى كافة التخصصات الطبية للأطفال من جراحات وقساطر قلبية، وجراحات متقدمة، وعظام، وزراعة قوقعة للأطفال.
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