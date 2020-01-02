شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.
وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة أن رحلتى شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و182 المتجهة إلى ينبع تأخرتا ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة طيران العربية 599 المتجهة إلى ينبع لظروف التشغيل.
وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط الفرنسية 567 المتجهة إلى باريس تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية 544 المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل.
وأوضحت المصادر أن الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولى شهدت خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا فى حركة الطيران الوافدة والمغادرة خاصة رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة إلى عدة دول اوروبية، بدون إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها ،حيث لم يتلقى برج المراقبة إيه اخطارات من جانب شركات الطيران العاملة بالمطار، يفيد بإلغاء رحلات تابعة لهم.
وتقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحة بمرحلتى السفر والوصول بجميع صالات المطار، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.
وكانت شركة مصر للطيران أعلنت حالة الاستنفار والطوارئ القصوى لتسيير أسطولها الجوي من وإلى مختلف المدن والعواصم بمناسبة أعياد الميلاد ، لنقل عشرات الآلاف من الوفود السياحية والركابية، حيث قامت مصرللطيران بزيادة رحلاتها الداخلية إلى 400 رحلة الي مدن الجذب السياحي خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 7 يناير 2020 وذلك لتوفير مواعيد مختلفة واستيعاب الراغبين فى قضاء فترة الاحتفال بالعام الجديد فى المدن السياحية المصرية.
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