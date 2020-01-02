تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة أن رحلتى شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و182 المتجهة إلى ينبع تأخرتا ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة طيران العربية 599 المتجهة إلى ينبع لظروف التشغيل.

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وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط الفرنسية 567 المتجهة إلى باريس تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية 544 المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل.