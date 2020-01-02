شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الدقهلية»: بدء توزيع 46 ألفًا و738 جهاز تابلت لطلاب أولى ثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، عن البدء في توزيع 46 ألف و738 جهاز تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي ابتداء من اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام.

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وأشار، في بيان صحفى، إلى أنه تم حصر طلاب الصف الأول الثانوى وعددهم 46 الف و271 طالب وطالبة موزعين بجميع الإدارات التعلينية وتم التأكد من تجهيز جنيع المدارس بشبكة الإنترنت والسبورة الذكية وكافة التوصيلات لتفعيل التابلت واستخدامه.

وأكد «عبدالرؤوف» أن طلاب أولى ثانوى سيؤدون امتحان نصف العام ورقيا بينما سيؤودى طلاب الصف الثانى الثانوى الإمتحان بالتابلت على أن تبدأ الإمتحانات في 11 يناير الجارى.

وقال: «الدفعة الجديدة من أجهزة التابلت تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم والتى أطلهقها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ليواكب المناهج الدراسية ونظم التعليم في الدول المتقدمة وتدريب وتعليم الطلاب على أحدث طرق التعليم العالمية والحديثة والتى بدات العام الماضى».