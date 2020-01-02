شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات مجمع العلوم الإنسانية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية، الخميس، لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للوقوف على سلامة لجان الامتحانات والتأكد من جاهزيتها لأعمال الامتحانات وتفادى أي أخطار محتملة أثناء سقوط الأمطار ومتابعة قيام مسؤولى السلامة والصحة المهنية بأداء دورهم لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإخطار الفورى لأي ملاحظات تطرأ أثناء الامتحانات.

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شارك في الجولة التفقدية عمداء ووكلاء كليات مجمع العلوم الانسانية بجامعة الإسكندرية. وأكد «جابر»، على الملاحظين بدقة أعمال الملاحظة ولتوفير الجو النفسي للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، مع ضمان عدم إتاحة أي فرصة للغش خاصة مع انتشار الوسائل الإلكترونية الحديثة التي قد يستغلها البعض.

كما اطلع على سير العمل بالكنترولات والتأكد من أنها تنجز أعمالها أولاً بأول وتنتهى من تسليم أوراق الامتحانات لأعضاء هيئة التدريس لبدء التصحيح، حتى يتمكنوا من الانتهاء من أعمال التصحيح لإعلان النتائج للطلاب عقب التصحيح وانتهاء الكنترولات من أعمال الرصد واعتماد النتائج.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة أعمال الإنشاء لمركز التطوير المهنى بكلية التربية استعدادآ لافتتاحه خلال الفترة القادمة، حيث من المقرر أن يقوم المركز بتدريب الطلاب على مستجدات سوق العمل وأيضا يهتم بتدريب أعضاء هيئة التدريس وبانضمامه يصبح لدى جامعة الإسكندرية ٣ مراكز متخصصة كلية الهندسة وكلية التجارة وكلية التربية، هذا فضلآ عن المركز الرئيسي الجامعة للتطوير الوظيفى وريادة الأعمال.