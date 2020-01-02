شكرا لقرائتكم خبر عن عودة القرية المنتجة.. تفاصيل اجتماع وزير الزراعة مع رؤساء التعاونيات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورؤساء الجمعيات التعاونية الثلاثة، مجدي الشراكي رئيس الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، وعبدالفتاح سراج رئيس الجمعية التعاونية العامة لاستصلاح الأراضي، وعلى عودة رئيس الجمعية العامة للتعاون الزراعي، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية.

وقال «القصير» إن الجمعية العامة للإصلاح الزراعي استعرضت خلال الاجتماع خطتها لتنفيذ أول نموذج للقرية الريفية الإنتاجية يمكن من خلاله للمستفيدين صرف قروض تمويلية بفائدة بسيطة، على أن يتم التوسع في النموذج في باقي المحافظات فيما بعد بما يعد عودة للقرية المنتجة، مشيرا إلى أن النموذج يعتمد على توفير 1500 رأس يتم توزيعها بمعدل 4 رؤوس لكل أسرة مستفيدة.

وشدد الوزير على أهمية العمل على ربط الجمعيات الزراعية بالفلاح المصري، وذلك من خلال الخدمات التي يتم تقديمها له، وعلى رأسها الارشاد الزراعي، كذلك مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته، كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية، بحيث تكون الجمعية مصدر ثقة للفلاح المصري، والداعم الاساسي له في سبيل زيادة إنتاجيته وتحسين دخله.

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وناقش وزير الزراعة، خلال الاجتماع، سبل وآليات تفعيل وتعميق دور التعاونيات الزراعية في خدمة الفلاح المصري، موضحا أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للتعاونيات الزراعية، لعودتها إلى سابق عهدها، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال عودة القرية المنتجة وتحويل الريف المصري إلى مناطق جذب لمختلف الاعمال المرتبطة بتطوير القطاع الزراعي، مشيرا إلى أهمية أن يكون للجمعيات التعاونية الزراعية دورا في تسويق المحاصيل الزراعية، لحماية الفلاح من الاستغلال.

فيما استعرض الحاج مجدي الشراكي، خلال الاجتماع، خطة الجمعية لاختيار قرية إنتاجية نموذجية لعمل مشروع للإنتاج الحيواني يضم 1500 رأس من الماشية لتوزيعها على أهل القرية بمعدل 4 للأسرة ليكون مشروع استثمار، موضحا أن المشروع يضم أيضا مركزا لتجميع الألبان يساهم في تسويق منتجات الألبان بمنطقة النموذج المقترح.

وأضاف «الشراكي» أن النموذج يضم أيضا وحدة تخصيب تساهم في تحسين حالة الماشية وزيادة قدرتها على إنتاج اللحوم والألبان وفقا لمنظومة رفع كفاءة الماشية وتحسين السلالات، مشيرا إلى أن جمعية الإصلاح تقوم بتزويد المستفيدين بالأعلاف والإشراف عليها بالتعاون مع صندوق التأمين من خلال قروض ميسرة بفائدة بسيطة في أول مرة على أن تساعد الدولة في مرحلة لاحقة في تعميم النموذج.

وأوضح رئيس الجمعية أن وزير الزراعة شدد، خلال اللقاء، على أهمية تفعيل جمعيات تسويق المحاصيل الزراعية وحصر جميع الماشية الواقعة في زمام كل جمعية زراعية بهدف تدقيق البيانات المتعلقة بالإنتاج الحيواني والألبان وإنشاء قاعدة بيانات بكل جمعية وترقيم الماشية بها تكون نواه لقاعدة بيانات دقيقة حول قطاع الإنتاج الحيواني بكل محافظة.

وأشار «الشراكي»، إلى أنه من خلال قاعدة بيانات يمكن الحصول على حصة ردة من المطاحن التابعة لوزارة التموين يتم من خلالها توزيعها على المستفيدين من المطاحن ويتم توزيعها من خلال الجمعيات لمساهمة في تشجيع الفلاحين على الانخراط في تربية الماشية.