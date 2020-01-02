شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: موقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية «غريب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن استغرابه حيال الشكر الذي وجهته حكومة الوفاق الليبية لدول عربية دون أخرى، لموقفها خلال اجتماع جامعة الدول العربية، الذي عقد على مستوى المندوبين الدائمين الثلاثاء حول ليبيا.
وتساءل حافظ، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأربعاء: «أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولاً عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع الجامعة؟.. الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر؛ والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخُل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها».
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