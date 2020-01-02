شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بعد دمج الوزارتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأولي بعد دمج الوزارتين، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، وخلال الاجتماع تمت مناقشة العديد من المبادرات والموضوعات المتعلقة بالشأن الأثري والسياحي، وفي إطار جهود الوزارة لتنشيط حركة السياحة الثقافية، تم اتخاذ ثلاثة قرارات لتشجيع برامج السياحة الثقافية وزيادة أعداد الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف.

دعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو فاتخذ مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، لأول مرة، قرارا بتخفيض نسبة 50 % من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة وذلك بالمناطق والمتاحف الاثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والاقصر وأسوان، حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل 50 % من سعر التذكرة الكاملة.

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كما قرر مجلس الإدارة أيضا في جلسته مساء أمس فتح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الاثرية بمتحف اثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مما سيعمل علي تيسير عملية شراء التذاكر علي الشركات السياحة.

كما تم اتخاذ قرارا بالبدء في عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والاثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد علي تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار علي شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية. كما سيتم أيضا بيع المستنسخات والكتب الاثرية والسياحية من خلال تلك التطبيقات.

وقد جاء هذا القرار في إطار سعي القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذى يُعد من أهم محفزات النهوض بالقطاع السياحي وخدمات الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف والنمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.