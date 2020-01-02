شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزراعة تنظم قافلة بيطرية مجانية للتلقيح الصناعى بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وفى إطار استراتيجية وزارة الزراعة ومركز البحوث بتطبيق البحوث العلمية فى الحقل لخدمة المجتمع يواصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية التابع للوزارة تنظيم القوافل البيطرية بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيوانى ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، وهيئة الخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وبدأ معهد بحوث التناسليات قافلة بيطرية بمحافظة المنيا، فى قرى مراكز ملوى والعدوة وأبو قرقاص وبنى مزار ومغاغة ومطاى لخدمة صغار المربين مجانا فى القرى الأكثر احتياجا لعلاج المشاكل التناسلية، وإجراء التلقيح الاصطناعى وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات غير السيادية والمسح الوبائى للأمراض وتدريب شباب الأطباء البيطريين على التقنيات الحديثة فى تشخيص وعلاج الأمراض التناسلية والسونار والتلقيح الصناعى.

وقال الدكتور هانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية إن القافلة ستشمل عمل ندوات إرشادية عن تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها فى تغذية الحيوان وعمل لقاء علمى موسع بقاعة محافظة المنيا عن الجديد فى تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية لحيوان المزرعة ورفع الإنتاجية، كما اختتمت فعاليات القافلة بعقد لقاء مع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بوزارة الزراعة، حملة ترقيم وتسجيل الماشية، وربط جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى أذن الحيوان، وتكثيف برامجها التوعوية للمربيين بأهمية تطبيق منظومة الترقيم.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية أن هناك حملات بيطرية مكثفة لتسجيل تسجيلها وترقيم وتامين الحيوانات من خلال اطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على الامراض الوبائية، موضحا أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة.

Advertisements



