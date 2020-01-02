شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تربط مداخن محطة كهرباء البرلس بمنظومة الرصد الإلكترونى للحد من التلوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الانتهاء من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر لانبعاثات 8 مداخن بمحطة كهرباء البرلس المركبة بمنطقة برج البرلس بكفر الشيخ، وذلك فى إطار جهود الوزارة بجهازيها "البيئة، وإدارة المخلفات"، لإحكام السيطرة على انبعاثات مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، حيث تعد تلك المحطة نموذجا مطابقا لمحطتى كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة كهرباء غياضة بمحافظة بنى سويف، وهم أكبر ثلاث محطات لتوليد الكهرباء على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان، أصدرته اليوم الخميس، أنه قد تم رصد كل من عناصر (الجسيمات الصلبة الكلية، ثانى أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون، الأكسجين، درجة الحرارة، معدل التدفق)، كما تمت مراجعة مدى القياس الخاص بأجهزة الرصد ومقارنة القراءات مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وتبين أنها متطابقة.

ويأتى ذلك تفعيلا للتعاون الوثيق بين وزارتى البيئة والكهرباء للحفاظ على البيئة الهوائية، فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تؤثر بصورة مباشرة على البيئة، مشيرة إلى أنه بهذا الربط فقد وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية إلى 69 منشأة على مستوى الجمهورية تمثل 298 مدخنة.

وانتهت الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والملوثة للهواء، من ربط 69 شركة صناعية كبرى من الإسكندرية وحتى أسوان، وسيناء، بإجمالى 298 مدخنة، ومن المنتظر أن تصل إلى 500 مدخنة، بحلول 2030، حيث أن منظومة رصد الانبعاثات الصناعية، تركز على المنشآت الكبرى، التى أقرها قانون البيئة، مثل مصانع الأسمدة، الأسمنت، ومحطات الكهرباء، وبعض قطاعات إنتاج البترول وتكريره، ويتيح ذلك لوزارة البيئة مراقبة الانبعاثات الملوثة للبيئة، الصادرة من تلك المنشآت على مدار الـ24 ساعة.