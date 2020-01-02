المدارس الثانوى تسلم طلاب أولى ثانوى كود الدخول على بنك المعرفة باستخدام التابلت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المدارس الثانوى على مستوى الجمهورية تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام، كود وكلمة سر والبريد الالكترونى للدخول على بنك المعرفة من خلال التابلت بعد استلامه، حيث قامت إدارة مدرسة سارة تقى الله بتسليم الطلاب كود وكلمة السر مطبوعة لتسهيل دخول الطلاب على محتوى بنك المعرفة للاستفادة من المناهج والفيديوهات التفاعلية على منصة التعلم.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،إن مسئولى التطوير التكنولوجى فى الإدارات التعليمية والمديريات تقوم بتنشيط الأجهزة وتشغيله للطلاب.
فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إتاحة تسليم طلاب الصف الثانى الثانوى الكروت الخاصة بكلمات السر للدخول على المنصة الإلكترونية للاختبارات، وكذلك أكوام الجلسات الاختيارية لكل مادة على ان يتم طباعتها بالمدارس وتسليمها للطلاب.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مديرى التعليم العام والثانوى بالإدارات التعليمية، بالمرور على المدارس الثانوية والتأكد من طباعة الاكواد وتسليمها للطلاب .
وأكدت على أن يتم موافتهم باي تعديلا في بيانات الطلاب "الاسم ، اللغة الاولى، اللغة الثانية ، التخصص" قبل بدء الاختبارات بوقت كافي حتى يتسنى العمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاختبارات.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد اختبارات ورقية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، بامتحان يناير المقبل فى المدارس الخاصة التى لم تقم بتجهيز البنية التكنولوجية وذلك حتى لا تتعطل آلية الامتحان ويتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بصورة سليمة، خاصة أن هناك عدد من المدارس الخاصة مازالت غير مجهزة تكنولوجيا بالصورة الكافية.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد امتحانات الصف الأول الثانوى العام يناير المقبل ورقيا، مع أداء طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت مع تكليف المدارس الخاصة بتركيب جهاز راوتر للوصول إلى منصة الامتحان الإلكترونى.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت تفاصيل استكمال مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم الثانوى بالمدارس الخاصة، موضحة أنه نظرا لتعذر الشركة المكلفة بتنفيذ حلول الربط قبل موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى فى المدارس الخاصة للعام الدراسى 2019،2020، يرجى التكرم بسرعة التوجيه والتنبيه على المدارس الخاصة بالتعاقد مع شركة مصر للخدمات الحكومية التكنولوجية E Serve، لتنفيذ الأعمال المطلوبة لتوصيل ربط الشبكات للدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى العام طبقا الحل الأساسى sd wan solutions"" ويتم التفاوض مع الشركة العالمية من أجل الوصول للحل الأمثل ماليا وفنيا والذى يتناسب مع متطلبات وزارة التربية والتعليم بمعرفة الشركة.
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