المدارس الثانوى تسلم طلاب أولى ثانوى كود الدخول على بنك المعرفة باستخدام التابلت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المدارس الثانوى على مستوى الجمهورية تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام، كود وكلمة سر والبريد الالكترونى للدخول على بنك المعرفة من خلال التابلت بعد استلامه، حيث قامت إدارة مدرسة سارة تقى الله بتسليم الطلاب كود وكلمة السر مطبوعة لتسهيل دخول الطلاب على محتوى بنك المعرفة للاستفادة من المناهج والفيديوهات التفاعلية على منصة التعلم.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،إن مسئولى التطوير التكنولوجى فى الإدارات التعليمية والمديريات تقوم بتنشيط الأجهزة وتشغيله للطلاب.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إتاحة تسليم طلاب الصف الثانى الثانوى الكروت الخاصة بكلمات السر للدخول على المنصة الإلكترونية للاختبارات، وكذلك أكوام الجلسات الاختيارية لكل مادة على ان يتم طباعتها بالمدارس وتسليمها للطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مديرى التعليم العام والثانوى بالإدارات التعليمية، بالمرور على المدارس الثانوية والتأكد من طباعة الاكواد وتسليمها للطلاب .

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وأكدت على أن يتم موافتهم باي تعديلا في بيانات الطلاب "الاسم ، اللغة الاولى، اللغة الثانية ، التخصص" قبل بدء الاختبارات بوقت كافي حتى يتسنى العمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاختبارات.