صور.. طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان التربية الدينية والوطنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية ضمن المواد غير المضافة للمجموع، فيما قال حسن إبراهيم على، مدير مدرسة سارة تقى الله التابعة لإدارة الوايلى التعليمية بمحافظة القاهرة إن طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى انتهوا من امتحان المواد غير المضافة للمجموع، موضحا أن الاختبارات عقدت من خلال لجان وملاحظبن.

وأضاف حسن إبراهيم أن طوال فترة الامتحان لم تتلقى المدرسة أى شكاوى وأدى الطلاب امتحاناتهم بشكل مستقر.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى على مستوى كل إدارة تعليمية وورقيا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد قررت عقد اختبارات ورقية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، بامتحان يناير المقبل فى المدارس الخاصة التى لم تقم بتجهيز البنية التكنولوجية، وذلك حتى لا تتعطل آلية الامتحان ويتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بصورة سليمة، خاصة أن هناك عددا من المدارس الخاصة مازالت غير مجهزة تكنولوجيا بالصورة الكافية. Advertisements وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد قررت عقد امتحانات الصف الأول الثانوى العام يناير ورقيا، مع أداء طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت مع تكليف المدارس الخاصة بتركيب جهاز راوتر للوصول إلى منصة الامتحان الإلكترونى. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت تفاصيل استكمال مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم الثانوى بالمدارس الخاصة، موضحة أنه نظرا لتعذر الشركة المكلفة بتنفيذ حلول الربط قبل موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى فى المدارس الخاصة للعام الدراسى 2019،2020، يرجى التكرم بسرعة التوجيه والتنبيه على المدارس الخاصة بالتعاقد مع شركة مصر للخدمات الحكومية التكنولوجية E Serve، لتنفيذ الأعمال المطلوبة لتوصيل ربط الشبكات للدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى العام طبقا الحل الأساسى sd wan solutions"" ويتم التفاوض مع الشركة العالمية من أجل الوصول للحل الأمثل ماليا وفنيا والذى يتناسب مع متطلبات وزارة التربية والتعليم بمعرفة الشركة. الحل التبادلى: "emergency kit solution" يقوم على توفير " Access point Router" فى كل لجنة امتحان "فصل" على ألا يزيد عدد الطلبة الممتحنين باللجنة عن 25 طالب، على أن يتم تنفيذ الحل التبادلى قبل امتحانات يناير المقبل والتى تنطلق 11 يناير المقبل 2020. وشددت الوزارة على ضرورة التوجيه للتعليم الخاصة والتطوير التكنولوجى لتذليل وتسهيل كافة الأعمال للتنفيذ داخل المدارس الخاصة بالتعاون مع المختصين بهذه المدارس، ويتم التاكد من أن يكون التعاقد مباشر بين المدرسة الخاصة والشركة تحت اشراف مديرى المديريات وإخطار الوزارة بالتعاقد.

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