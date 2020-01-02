شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تشجير ميدان تريومف بمصر الجديدة ضمن أنشطة مبادرة "اتحضر للأخضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، اجتماع اللجنة التيسيرية لمشروع " بناء القدرات الوطنية لتعزير المشاركة العامة لتحقيق اتفاقيات ريو المرحلة الثالثة cb3، حيث يهدف المشروع إلى دعم مشاركة المجتمع والجهات الوطنية لتحقيق الأولويات الوطنية التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية البيئية، وأهمها اتفاقيات ريو الثلاثة بشأن التنوع البيولوجى والتغير المناخى والتصحر، وهى الاتفاقيات التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال ضمان حماية الموارد الطبيعية ومجابهة أى تأثيرات أو تهديدات وخاصة فى مجال التغير المناخى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان، على أهمية هذا المشروع فى رفع الوعى البيئى لدى كافة شرائح المجتمع بالموضوعات البيئية الخاصة بتغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر وهو ما يتسق مع الحملة الوطنية التى اطلقتها وزارة البيئة" اتحضر للأخضر"، والتى تعطى بعض المعلومات البيئية البسيطة الممزوجة بالأنشطة، وتقوم الحملة اليوم بتشجير ميدان تريومف بمصر الجديدة بمشاركة عدد من الجمعيات الاهلية.

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ويسعى مشروع بناء القدرات إلى إيجاد آليات للتنسيق وادماج البعد البيئي في الخطط التنموية بهدف استدامتها للربط والتكامل مع كافة المشروعات، كما يهدف المشروع إلى دمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية لطلاب المدارس والجامعات وهو ما يتم التنسيق فيه مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى وعدد من المؤسسات الثقافية مثل مكتبة الإسكندرية.

ويقوم المشروع بدعم القدرات الوطنية لتنفيذ كافة الأنشطة لتحقيق الاتفاقيات الدولية البيئية والتى تهدف في مجملها لتحقيق التنمية المستدامة ، كما ينظم عدد من الدورات التدريبية لدعم مشاركة الشباب في العمل البيئي، وقد بدء المشروع في إجراءات إنشاء نوادي للعلوم بالمحميات الطبيعية كتجربة أولى لنقل المعارف البيئية بوسائل متعددة وجاذبة لطلبة المدارس والجامعات حضر الاجتماع كلا من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وممثلى كلا من برنامج الامم المتحدة الانمائى، UNDP، وزارة الخارجية، والجامعة الالمانية.