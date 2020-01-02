شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: ربط الجمعيات الزراعية بالفلاح لتكون مصدر ثقة لتقديم الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية العمل على ربط الجمعيات الزراعية بالفلاح المصري، من خلال الخدمات التى يتم تقديمها له، وعلى رأسها الإرشاد الزراعي، كذلك مستلزمات الإنتاج الزراعى ومدخلاته، كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوى المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية، بحيث تكون الجمعية مصدر ثقة للفلاح المصري، والداعم الأساسى له فى سبيل زيادة إنتاجيته وتحسين دخله، مشيرا إلى أهمية أن يكون للجمعيات التعاونية الزراعية دور فى تسويق المحاصيل الزراعية، لحماية الفلاح من الاستغلال.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورؤساء الجمعيات التعاونية الثلاثة، مجدى الشراكى رئيس الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، وعبدالفتاح سراج رئيس الجمعية التعاونية العامة لاستصلاح الأراضي، وعلى عودة رئيس الجمعية العامة للتعاون الزراعي، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية.

وبحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال الاجتماع، سبل وآليات تفعيل وتعميق دور التعاونيات الزراعية فى خدمة الفلاح المصري، لافتا إلى أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم.

واجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، مع اللجنة التنسيقية المسئول على كارت الفلاح ، للتعرف على ما تم إنجازه فى المنظومة الجديدة ، وشدد وزير الزراعة على سرعة انجاز المنظومة، وتدقيق البيانات، فى كافة المحافظات لتعميمها، وذلك بعد انجازها فى محافظتى الغربية وبورسعيد، لافتا الى ضرورة ضمان الاستدامة، فضلا عن ازالة كافة العقبات التى تواجه انجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، الأمر الذى يسهم فى توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وايضا وصول الدعم لمستحقيه.

واكد القصير على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الحديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك فى اطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى كل المجالات، ومنها المجال الزراعي. للتعاونيات الزراعية، لعودتها الى سابق عهدها.

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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، على أهمية العمل على ربط الجمعيات الزراعية بالفلاح المصري، من خلال الخدمات التى يتم تقديمها له، وعلى رأسها الإرشاد الزراعي، كذلك مستلزمات الإنتاج الزراعى ومدخلاته، كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوى المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية، بحيث تكون الجمعية مصدر ثقة للفلاح المصري، والداعم الأساسى له فى سبيل زيادة إنتاجيته وتحسين دخله، مشير إلى أهمية أن يكون للجمعيات التعاونية الزراعية دور فى تسويق المحاصيل الزراعية، لحماية الفلاح من الاستغلال.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ورؤساء الجمعيات التعاونية الثلاثة، مجدى الشراكى رئيس الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، وعبدالفتاح سراج رئيس الجمعية التعاونية العامة لاستصلاح الاراضي، وعلى عودة رئيس الجمعية العامة للتعاون الزراعي، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية.

وبحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، خلال الاجتماع، سبل وآليات تفعيل وتعميق دور التعاونيات الزراعية فى خدمة الفلاح المصري، لافتا الى ان الوزارة تقدم كافة سبل الدعم

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، اجتمع مع اللجنة التنسيقية المسئول على كارت الفلاح ، للتعرف على ما تم انجازه فى المنظومة الجديدة ، وشدد وزير الزراعة على سرعة انجاز المنظومة، وتدقيق البيانات، فى كافة المحافظات لتعميمها، وذلك بعد انجازها فى محافظتى الغربية وبورسعيد، لافتا الى ضرورة ضمان الاستدامة، فضلا عن ازالة كافة العقبات التى تواجه انجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، الأمر الذى يسهم فى توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وايضا وصول الدعم لمستحقيه.

واكد القصير على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الحديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك فى اطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى كل المجالات، ومنها المجال الزراعي. للتعاونيات الزراعية، لعودتها الى سابق عهدها.