فرج عامر يشيد بحرص هيئة الأوقاف على تحصيل مستحقاتها دون استثناء لأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييده التام لقرارات هيئة الأوقاف المصرية، بمطالبة قاطني فيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الخامس، بدفع المستحقات المتمثلة في ثمنها بعد إنذارهم عدة مرات، دون أي استثناءات.

وطالب عامر في بيان صحفي، الخميس، هيئة الأوقاف بعدم التراجع عن القرار مالم يتقدم قاطني الفيلات بتسويات ودفع غرامات التأخير والثمن الأصلي، مؤكدا أن وجود فيلا ضمن هذه الفيلات مملوكة لأحد أفراد أسرة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدي زقزوق، يؤكد أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت دولة مؤسسات واحترام الدستور وتطبيق القانون على الجميع.

Advertisements

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة السير على نهج هيئة الأوقاف المصرية لتحصيل حقوق الدولة، وعدم التفريط فيها، وتطبيق القانون والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين ودون أي تفرقة بينهم.

وقال المهندس محمد فرج عامر، إنه يجب على الجميع أن يكونوا قدوة في احترام الدستور والقانون، وسداد أي مستحقات للدولة عليهم أو على أبناءهم وأحفادهم حتى يكونوا قدوة للجميع.

كانت هيئة الأوقاف، أعلنت صدر قرار إزالة بحق سبع فيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الخامس، بينهم فيلا خاصة بوزير الأوقاف الأسبق، محمود حمدي زقزوق.​