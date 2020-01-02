اليوم.. الأوقاف تطلق قافلة دعوية إلى محافظة جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، قافلة دعوية إلى محافظة جنوب سيناء، تستمر حتى غدا الجمعة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.
ويعقد علماء قافلة الأوقاف عددا من الندوات الدينية بمدينة الطور وأداء خطبة الجمعة تحت عنوان: “الدخول في معية الله عز وجل أسبابه وآثاره"
وتضم كلا من الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير عام الإرشاد الديني والدكتور محمود شاهين مدير عام شئون القرآن والدكتور خالد السيد غانم مدير عام بحوث الدعوة بالوزارة وعددا من شباب الأئمة.
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