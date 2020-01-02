أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس حتى السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس 3 أيام مقبلة (الخميس - الجمعة - السبت).

وقالت الهيئة إن طقس الخميس، مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد، وتصل البرودة لحد الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء، ومن المتوقع سقوط أمطار على مناطق من شمال البلاد والوجه البحري قد تصل إلى القاهرة، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى أضطراب حركة الملاحة البحرية للبحر الأبيض والمتوسط والبحر الأحمر.

وصلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 15 - 10 درجة والقاهرة 16 - 9، شمال الصعيد 17- 7، جنوب الصعيد 21- 8.

طقس الجمعة

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يسود طقس بارد يوم الجمعة المقبل، على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وتقل البرودة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تصل للقاهرة وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد وحتى شال الصعيد.

وصلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 15 - 10 درجة، والقاهرة 15 - 8 درجة، شمال الصعيد 15 - 7 درجة، جنوب الصعيد 19- 8 درجة.

طقس السبت

أما عن طقس السبت المقبل، فيستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية على البرحين "الأحمر والمتوسط" والطقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتصل لحد الصقيع على المزروعات وسط سيناء وشمال الصعيد.

وصلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 15 - 10، والقاهرة 15 - 9، شمال الصعيد 15 - 7، جنوب الصعيد 19- 8 درجة.​