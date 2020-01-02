مصر | اعترافات صادمة لعصابة سرقة المساكن بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعترافات صادمة لعصابة سرقة المساكن بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف المتهمان بسرقة 8 شقق سكنية بمنطقة، إمبابة بارتكابهما الوقائع، وتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن بأسلوب التسلق، وكسرهما نوافذ الشقق، ثم الدلوف إلى داخلها، وسرقة مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية، لسهولة النزول بهم والتصرف فيهم.

وأضاف المتهمون، خلال التحقيقات، التي أجريت معهما، أنهما كانا يتصرفان في المسروقات لدى صاحب محل مصوغات ذهبية، صاحب محل أجهزة كهربائية بمنطقة إمبابة، بأسعار أقل من سعر البضائع المباعة، لعلمهما بأنهم من متحصلات وقائع سرقة، وإنفقهما المبالغ المالية على أغراضهما الشخصية.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، في القبض على عاطلان، تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب التسلق بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام عاطلان لهما معلومات جنائية. بتكوين تشكيل عصابي، فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوب التسلق"، مُتخذان من دائرة قسم شرطة إمبابة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات لدى عميليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.