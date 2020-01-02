مصر | اعترافات عصابة الـ"4 مناطق" لسرقة السيارات في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعترافات عصابة الـ"4 مناطق" لسرقة السيارات في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلي المتهمان بسرقة 8 سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بارتكابهما الوقائع، وسرقتهما السيارات من مناطق الدقي وبولاق الدكرور وأول وثان أكتوبر.

وأضافا خلال التحقيقات التي أجريت معهما أنهما كانا يسرقان السيارات في أوقات متأخرة من الليل، بأسلوب المفتاح المصطنع، ثم يخفيان السيارة بـ 6 أكتوبر، والاتصال بصاحبها لمساومته على مبالغ مالية مقابل إرجاع السيارة.

وتابعا أنهما بعد تحصلهما على المبلغ المتفق عليه يقومان باسترداد السيارة لصاحبها، وأنهما ارتكبا 8 سرقات، وأعادا 6 سيارات لمالكيها، بعد تحصلهما على المبلغ المتفق عليه وإنفاقهما المبلغ المستولي على متطلباتهما، مشيرين أنهما تم القبض عليهما قبل مساومة مالكي السيارتين الآخرين على إعادتهما، وأرشدا عن مكان إخفائهما بنطاق قسم ثان أكتوبر.

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كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة لسرقات السيارات بعد ارتكابهما 8 حوادث سرقة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" مُتخذان من دوائر أقسام شرطة "أول وثان أكتوبر، بولاق الدكرور، الدقي" مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما (8) حوادث بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.