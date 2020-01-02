مصر | المرور تواصل حملاتها على الطرق السريعة والصحراوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرور تواصل حملاتها على الطرق السريعة والصحراوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، حملاتها على الطرق الصحراوية والسريعة.

ووجه مدير الإدارة العامة للمرور بتكثيف التواجد المروري ونشر الأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة اي أعطال أو حوادث ويتم الاتصال علي رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠.

وتكثيف رجال مباحث المرور، على المواقف تحت إشراف العميد فواد الطيب مدير المباحث، بالتنسيق مع إدارات المرور علي مستوي الجمهورية بالتواجد المروري وشن الحملات المرورية على المخالفين.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.