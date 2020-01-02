شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع رئيس أركان الجيش التايوانى و7 آخرين فى هبوط اضطرارى لمروحيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى رئيس الأركان العامة التايوانية شين يى مينج و7 آخرون مصرعهم فى هبوط اضطرارى لطائرة هليكوبتر عسكرية من طراز "بلاك هوك"، هبطت فى شمال الجزيرة صباح اليوم الخميس، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية، وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) أن مروحية من طراز "بلاك هوك" هبطت اضطراريا شمالى تايوان حوالى الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلى لبكين وعلى متنها 13 شخصا، حيث تم إنقاذ 11 شخصا بينهم كبير المسؤولين العسكريين في الجزيرة، فيما لايزال اثنان آخران في تعداد المفقوين.

وتجرى حاليا عمليات البحث والإنقاذ، فيما لاتزال أسباب وملابسات الحادث غير معلنة.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الوطنى التايوانية، أنه تم العثور على عشرة أشخاص على قيد الحياة من بين 13 شخصًا بعد الهبوط الطارئ لمروحية عسكرية من طراز بلاك هوك في تايوان، ويستمر البحث عن ثلاثة أشخاص آخرين، وفقًا لتقارير "تايوان نيوز" .

وصرح متحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي، بأن رئيس الأركان شين يى مينج، كان من بين من عثر عليهم أحياء، ووصل وزير الدفاع يان دافا إلى مكان الحادث لمراقبة عملية الانقاذ.

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وكانت وزارة الدفاع التايوانية، أعلنت فى وقت سابق، أن مروحية عسكرية على متنها رئيس أركان الجيش و12 شخصا آخرين تحطمت فى منطقة جبلية فجر اليوم، مؤكدة أن "الطائرة الهليكوبتر وهي من طراز (يو إتش-60 إم) تحطمت لأسباب لا تزال مجهولة فى منطقة جبلية بالقرب من العاصمة تايبيه بعيد إقلاعها في مهمة روتينية".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الجنرال كان متجهاً لتفقد العسكريين في مقاطعة ييلان الشمالية الشرقية، بمناسبة قرب حلول عيد رأس السنة القمرية.

وكانت قد ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز"، بأن الاتصالات قد فقدت مع مروحية "بلاك هوك" العسكرية، صباح اليوم الخميس، وكان رئيس الأركان العامة الفريق أول شين يى مينج وغيره من كبار ضباط الجيش على متن الطائرة.

وبحسب التقارير، بأنه في حوالي الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي، هبطت المروحية اضطراريا في إحدى المناطق الجبلية بالقرب من مدينة إيلان.