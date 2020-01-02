8 توجيهات من "التنمية المحلية" للمحافظات لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بكافة المحافظات ، مشيرًا إلى أن هذا الملف على رأس أولوياته منذ توليه المسئولية حيث أن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص ، كما أنه تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة بتأهيل متحدى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع. وفيما يلى أبرز توجيهات التنمية المحلية للمحافظات لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة توزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات . توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة لنشر الوعى فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظات وتنمية قدراتهم وتمكينهم بما يعود على الوطن بالنفع. إنشاء إدارة متخصصة بديوان كل محافظة خاصة بحقوق الانسان تقدم مقترحاتها لتسوية المشكلات التي تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية في المرافق العامة في المحافظات تيسيراً لحرية تنقل الأشخاص ذوى الإعاقة . توجيه المحافظات بتحديد شباك مخصص لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة فى المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء. تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لبعض الموظفين في المحليات لتسهيل التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بلغة الإشارة . تنسق الوزارة مع المحافظات لاستكمال تعيين نسبة الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة وتنفيذ مشروعات صغيرة لهم من خلال مبادرة مشروعك التي تنفذها الوزارة. سيتم عقد دورات تدريبية لمتحدى الإعاقة من الشباب والفتيات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في مجال دعم المشاركة السياسية وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسئوليات المجالس المحلية وتأهيلهم وتدريبهم لدخول انتخابات. توجيه المحافظات بأن يكون منح جائزة الموظف المثالى أو الأم المثالية للموظفين من ذوى الإعاقة أو الذين يعولون طفلا من ذوى الإعاقة وذلك خلال الفترة القادمة.

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