شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد ما تم انجازه بكوبرى عين الصيرة فى منطقة الفسطاط بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال التطوير بمنطقة عين الحياه بمصر القديمة والخليفة، حيث يتم تنفيذ مشروع كوبرى عين الصيرة وهو مرحلة من مراحل محور الحضارات ويربط الكوبرى طريق صلاح سالم بالطريق الدائرى ، ويمر الكوبرى عموديا علي المرحلة الأخرى التى تربط الكورنيش بطريق الأوتوستراد .

وتستكمل محافظة القاهرة خطة تطوير منطقة الفسطاط، لإعادتها كسابق عهدها والاستفادة من المناطق التراثية والتاريخية بها، حيث يتم إنشاء 6 كبارى بمنطقة عين الحياة.

ورصد الخليج 365، ما تم من أعمال بكوبرى عين الحياه الجارى تنفيذه، بمحيط بحيرة عين الحياة، حيث يتم إنشاء 3 كبارى من إجمالى 6 كبارى يربطوا المنطقة بالطريق الدائرى وطريقى صلاح سالم والأوتوستراد، والعاشر من رمضان.

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ويتم إنشاء كوبرى علوى يربط طريق الأوتوستيراد بطريق العاشر من رمضان، ويتم إزالة عدد من الجبانات والعقارات بطريق الكوبرى بمنطقة مقابر الإمام الليثى، وكوبرى أخر يربط طريق صلاح سالم بالمنطقة أخر بطول 2.2 كيلو متر يربط طريق الخيالة بالطريق الدائرى وهو ما يتم إنجازه على أرض الواقع.

ويستمر العمل بإنشاء طريق يصل طريق صلاح سالم، حيث تم إزالة الحديقة التى تقع أمام مقابر الإمامين بمحيط بحيرة عين الحياة، كما سيتم توسعه الطريق بإزالة عدد من المقابر الواقعة بطول الطريق لفتح شارع بجوار الكوبرى الجديد الذى يتم انشاؤه، وتبلغ عددها 22 مقبرة حسب ما أكدته المحافظة.

وتستكمل المحافظة مشروع التطوير حيث يتم إزالة العقارات المقابر التى تقع فى طريق الكوبرى الذى يصل طريق والأوتوستراد بطريق العاشر من رمضان، والتى تقع بشارع الغفارى ومقابر الإمام الليثى.

يذكر أن منطقة "عين الحياة" تقع بحى الخليفة وامتدت إليها العشوائيات وكانت تعانى معظم منازلها من ارتفاع منسوب المياه كما أن معظم المنازل مبنية بطريقة عشوائية مما دفع محافظة القاهرة لإزالة العشوائيات بها ولنقل سكانها لوحدات آمنة ضمن مخطط الدولة لتطوير المنطقة بالكامل.