شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تبدأ تجهيز عيادات متابعة الحمل لإطلاق مبادرة "صحة الحوامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن البدء فى تجهيز عيادات متابعة الحمل بالوحدات الصحية لبدء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لــ"صحة السيدات الحوامل"، خلال الأيام القليلة المقبلة، والتى تهتم بالصحة الإنجابية من خلال وصف الوسيلة الآمنة لمنع الحمل وتنظيم الأسرة مع الكشف المبكر عن الأمراض المصاحبة للحمل وتوعية السيدات بالغذاء السليم مع المباعدة بين الحمل وتعزيز سياسة الصحة الإنجابية، إلى جانب توفير سلسلة من التحاليل والفحوص وتقديم سبل الرعاية الكاملة للسيدات الحوامل قبل وبعد الولادة.

وتضمن المبادرة نشر التوعية بالمشاكل الصحية التى لها آثارها السلبية على صحة الأم والجنين بهدف الوقاية من تشوهات الأجنة التى تخلق مشاكل صحية فيما بعد الولادة أو تصيب الأطفال بأمراض نادرة تكلف الدولة ملايين الجنيهات، وتقوم المبادرة على توفير الخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل فى أكثر من 5550 وحدة صحية بالجمهورية بالمجان مع نشر التوعية من خلال النوادى الصحية المنتشرة بالمحافظات المختلفة.

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وكشفت وزارة الصحة والسكان، أن الأمراض المنتقلة من الأم الحامل إلى طفلها تتمثل فى أمراض "الزهرى وفيروس بى"، وتابعت الوزارة: المبادرة ستكون مستدامة لحماية الأطفال المولودين حديثًا من الأمراض التى تؤثر على صحتهم، موضحة أن المبادرة ستتم على عدة مراحل فى جميع المحافظات.

وأوضحت وزارة الصحة، أن مرض الزهرى ينتقل من الأم الحامل إلى الجنين ويسبب العيوب الخلقية إلى حد كبير مما يزيد خطر حدوث إجهاض أو ولادة جنين ميت أو وفاته فى غضون أيام قليلة من بعد الولادة، لافتة إلى أنه من الممكن أن تصاب الأم بمرض الزهرى ولا تعرف ذلك.

وأكدت، أن المبادرة تشمل أيضًا فحص فيروس بى، وذلك لأن إصابة السيدة الحامل به قد تؤدى الإصابة إلى حدوث نزيف فى الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل أو حدوث ولادة مبكرة، كما قد يسبب انخفاض وزن الجنين.