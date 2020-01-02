شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم القاهرة" تسلم المدارس أكثر من 80 ألف جهاز تابلت لطلاب أولى ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، إن المديرية انتهت من تسليم الإدارات والمدارس الثانوى أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحًا أن فريق التطوير التكنولوجى بالإدارات والمديرية يعمل على تنشيط الأجهزة واكتفتها لتكون جاهزة لدى الطلاب عند الاستخدام.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تسليم المدارس أكثر من 80 ألف جهاز ستسلم لطلاب أولى ثانوى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، واصلت تسليم المديريات التعليمية أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، حيث سلمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يوم الثلاثاء، الأجهزة للطلاب، بعد أن تسلمت مديريات القاهرة والشرقية والقليوبية الأجهزة خلال الأيام الماضية وقامت بتوزيعها على الطلاب.

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وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام 11 يناير المقبل، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان يناير ورقيا، فيما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار حرصها على تدريب طلاب وطالبات ‏الصفين الأول والثانى الثانوى العام على شكل نماذج الامتحانات وتهيئتهم وإعدادهم بشكل ‏جيد لخوض امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام للعام ‏الدراسى الحالى 2019/2020، والتى ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت2020/1/11.، سيتم إتاحة كافة النماذج الاسترشادية لامتحانات ‏الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام بهدف تدريب الطلاب وتهيئتهم، ‏لخوض الامتحانات الإلكترونية للصف الثانى والورقية للصف الأول اعتباراً من صباح ‏ الأحد، الماضى وذلك على الموقع ‏الإلكترونى الرسمى للوزارة.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى أبنائنا الطلاب ‏تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التى ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسى ‏الأول.‏

كانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت أنه سيتم تسليم 650 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس الحكومية والخاصة بشكل مجانى، مقابل سداد الطالب قيمة بوليصة التأمين 100 جنيه، إضافة إلى تجهيز الفصول الثانوى بـ26 ألف سبورة تفاعلية.