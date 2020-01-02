مصر | تجديد حبس 5 متهمين بـ "أحداث 20 سبتمبر" بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 5 متهمين بـ "أحداث 20 سبتمبر" بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة فاقوس الكلية، تجديد حبس 5 متهمين على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المنسوخة إلى القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمعروفة اعلاميًا بـ"أحداث 20 سبتمبر".

والمتهمين هم من: أسامة أبو حطب (كفر صقر)، عبدالرحمن رأفت (كفرصقر)، عبدالرحمن محمد أحمد (بلبيس)، إسلام صبحي الشحات (الزقازيق)، مُعاذ محمد جودة البحراوي (الزقازيق).

ويواجه المتهمون في القضية عدة اتهامات منها: نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.