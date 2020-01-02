شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ومانى ورياض محرز يصلون الغردقة الأسبوع المقبل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل خلال الأسبوع المقبل نجوم الساحرة المستديرة حول العالم بينهم النجم العالمى المصرى محمد صلاح هداف نادى ليفربول الإنجليزى، وكذلك السنغالى ستديو مانى، ورياض محرز، الجزائرى لاعب نادى مانشستر سيتى، ليتنافسوا على بطل الأفضل فى أفريقيا فى مدينة الغردقة يوم 7 يناير الجارى الموافق الثلاثاء المقبل، وذلك بأحد فنادقها الشهيرة فى سهل حشيش.

ومن المقرر أن يصل عدد كبير من نجوم الساحرة المستديرة، وكذلك عدد كبير من الشخصيات الكورية الأفريقية من كل الدول، والذى يبلغ عددهم 350 شخصية كروية شهيرة، كما أكد رجل الاعمال كامل أبو على، مستضيف الحفل بأحد فنادقه الشهيرة فى مدينة الغردقة.

ويتنافس النجوم الثلاثة صلاح ومانى ومحرز على لقب الأفضل فى أفريقيا، حيث سيكون حفلا أسطوريا والذى يقام على مسرح على سطح البحر بمنطقة سهل حشيش، ولأول مرة يقام حفل توزيع حوائز الكاف فى مصر.

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وكان قد نشر ”الخليج 365” البرومو الرسمى لحفل توزيع حوائز الكاف، وكان فى بداية الفيديو صور الثلاث الذين يتنافسون على لقب الأفضل فى أفريقيا صلاح ومانى ومحرز.

وكانت شوارع مدينة الغردقة، وتحديداً الشوارع المتصلة ما بين مطار الغردقة الدولى ومنطقة سهل حشيش، المقرر إقامة الحفل بها، شهدت انتشارًا لأعلام الكاف وصورًا لنجوم الساحرة المستديرة فى أفريقيا، حيث يقام الحدث وسط اهتمام عالمى وأفريقى منقطع النظير، ومن المقرر أن تنقل فعاليات الحفل مباشرة أكثر من 150 قناة عالمية.

يذكر أن هناك جهدا كبيرا من كافة الأطراف المختلفة مثل الفندق المستضيف ومحافظة البحر الأحمر لإنجاح الحفل ولفت أنظار العالم بأثره له، و أن مصر ستفتخر بتنظيم حفل أفضل لاعب كما افتخرت بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية، و أن هناك تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى بين كافة الجهات لإنجاح الحفل، و أن ذلك الحدث سيسهم بشكل كبير فى الدعاية والترويج للسياحة المصرية وخاصة البحر الأحمر.