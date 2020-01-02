شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حالات مخالفة لن يجرى تركيب عداد كهرباء كودى لها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعض الحالات بالمبانى العشوائية والمخالفة التى لن يجرى قبول طلباتهم لتوصيل التيار الكهربائى عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لها، بعد موافقة مجلس الوزراء، على إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى..”الخليج 365” يرصد لقرائه الحالات التى يحظر تركيب العدادات الكودية لها، وهى كالآتى: 1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. 2 - التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا. 3 - المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز. Advertisements 4 - تجاوز قيـود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. 5 - البناء على الأراضى المملوكة للدولة. 6 - البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك. وأعادت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فتح باب تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى للمبانى العشوائية والمخالفة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، اعتباراً من أول يناير وحتى 30 يونيو 2020، وذلك قرار مجلس الوزراء، وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية ستبدأ فى تلقى طلبات توصيل الكهرباء للمبانى المخالفة والعشوائية عن طريق تركيب عداد كودى، كاشفا أن هناك ما يقرب من 2 مليون عداد كودى جرى تركيبها حتى 30 يونيو 2018.

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