شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حملات تفتيشية على أسواق ومحال اللحوم مع اقتراب أعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على أسواق ومحال ومنافذ بيع اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها للتأكد من المعروض وسلامة اللحوم ومنتجاتها خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد ، وزيادة الطلب فى المناسبات والاعياد، و اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ضبط المخالفين .

قال الدكتور حسن الجعوينى، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ " الخليج 365": إن هناك حملات مرورية مكثفة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وضبط المخالف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد .

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وأضاف "حسن الجعوينى": الحملات التفتيشية البيطرية مستمرة تباعا على أسواق تداول وبيع اللحوم وتشديد الرقابة على المجازر، بالاشتراك مع الوزرات المعنية للمرور على أماكن تقديم الأطعمة ذات الأصل الحيوانى والمحلات والفنادق والمطاعم، وذلك لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

فيما كشف تقرير الخدمات البيطرية، أن الهيئة تتخذ جميع الاجراءات المتبعة بتفعيل الحملات المكثفة على أسواق اللحوم للحد من بيع اللحوم الغير صالحة للاستهلاك المحلى، أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، خاصة مع زيادة طلب الاستهلاك فى الأعياد والمناسبات، وحملات مكثفة على الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.

وأضاف تقرير الهيئة، أن هناك تنسيق دوريا مع الوزارات المعينة ومديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، لشن حملات مكثفة على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتحرير المحاضر فى حالة ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والتشديد على تنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش على اللحوم والدواجن ومنتجاتها للحد من تلاعب التجار وضبط المغشوش ، وتدعيم أجهزة التفتيش على اللحوم بالمديريات بالأطباء الأكفاء، ونشر الوعى الصحى بخطورة التعامل وشراء اللحوم المعروضة فى الطرق العامة والمجهولة المصدر.