شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حظر الملابس المقطعة بالجامعات.. تعرف على المحظورات داخل الحرم الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اتخاذ عدد من الجامعات المصرية الحكومية العديد من القرارات خلال الأيام الماضية تتعلق بملابس الطلاب داخل الجامعات وعلى رأسها جامعات طنطا وجنوب الوادى وحظر دخول الطلبة بالبنطلون المقطع والممزق والشعر الطويل داخل الحرم الجامعى، فتح الباب أمام التساؤل حول وجود قانون أو قرار خاص ينظم مسألة ملابس الطلاب داخل الحرم الجامعى ووضع اشتراطات محددة للملابس.

وفى هذا الإطار، يرصد ”الخليج 365” أبرز المحظورات المفترض على الطلاب تجنبها حتى لا يتعرض للمنع من الدخول إلى الحرم الجامعى كعقوبة، حيث قررت أغلب الجامعات منع من يخالف قائمة المحظورات عن الدخول إلى الحرم الجامعى، وفيما يلى قائمة المحظورات:

1 - يحظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بملابس ممزقة وبناطيل مقطعة والشورت والجلباب والشبشب والملابس الشفافة.

2 – يحظر على الطلاب ارتداء الفيزون وارتداء البرومودا، حيث يعتبر ذلك وفقا للوائح الجامعات مخالفة صريحة للتقاليد والأعراف الجامعية، فضلاً عن كونها مخالفة الآداب العامة للمجتمع.

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3 - كما يحظر على الطالبات الإفراط فى وضع مواد التجميل داخل الجامعة.

4 - يحظر على الطالبات ارتداء ملابس شفافة تظهر اجسام الفتيات مثل فساتين السواريه أو ملابس قصيرة أو الفساتين المخلة بالآداب العامة.

6 - كما جاء من ضمن المحظورات داخل الحرم الجامعى تشغيل أغانى المهرجانات، الرقص، التدخين، اصطحاب أسلحة أو شماريخ.

7 - يحظر تناول التدخين بالمدرجات وتناول الأكل والشرب أو تشغيل الأغانى عبر الهواتف المحمولة نظرا لقدسية مدرجات الجامعة ولتحقيق انضباط داخل القاعات لتقديم أهدافها المتمثلة فى تدريس المواد العلمية فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعات كيان مستقل يحق لها اتخاذ ما تراه من قرارات تنظيمية لتحقيق الانضباط داخل الحرم الجامعى، وتنظيم العمل بها، بالإضافة إلى عدم وجود قانون محدد ينظم ملابس الطلاب داخل الجامعة، من خلال وضع مواصفات محددة للملابس داخل الحرم الجامعى سواء للطلاب أو الطالبات.