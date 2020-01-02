شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف لمبادرة شغلك فى قريتك.. أبرزها زيادة دخل الأسر وتقنين أوضاع الورش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التنمية المحلية، في إجراءات تنفيذ مبادرة شغلك فى قريتك بعدد من القرى، بعد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية، حيث أكدت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية من خلال إقامة مشروعات استثمارية وصناعية وحرفية صغيرة بالقرى المصرية على مساحات تتراوح بين 1200 م2 حتى 4200 م2.

الخليج 365 يوضح أهداف مبادرة شغلك في قريتك كما يلى :

خلق فرص عمل للشباب خاصة الفتيات والمرأة المعيلة من أبناء القرى. زيادة القيمة المضافة للمنتجات الريفية من خلال تصنيعها . خلق هيكل صناعى متطور ومتوازن فى الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الحرفية بالقرى المصرية. دمج وتقنين أوضاع الورش غير الرسمية فى منظومة صناعية حديثة . الإسهام فى تحسين جودة الحياة خاصة فى القرى الأكثر فقراً. زيادة دخل الأسر على مستوى القرى والبالغ عددها 4700 قرية استغلال الميزات والمقومات النسبية فى القرى لإقامة مشروعات تناسب الحرف والمنتجات التي تتميز بها

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد وقع التقى المهندس محمد السويدى، رئيس إتحاد الصناعات المصرية بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة، لاستعراض آخر مستجدات التنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد لتوفير فرص عمل لأبناء القرى بالمحافظات فى إطار مبادة الإتحاد "شغلك فى قريتك "وبرنامج " مشروعك" التابع للوزارة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون للبدء فى تنفيذ مشروع شغلك فى قريتك بعدد من القرى فى محافظات المرحلة الأولى للمشروع، وأشار شعراوى إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق خلال الفترة الماضية مع المحافظات وتوفير 384 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 1200 م2 إلى 4200 م2 فى 384 قرية بالمحافظات وتم إجراء معاينات لبعضها من خلال إتحاد الصناعات.