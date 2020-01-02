شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: اليوم آخر موعد للتقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، إن اليوم الخميس هو آخر موعد لقبول طلبات التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لاختيار مشرفى حجيج بيت الله الحرام لموسم حج 1441هـ / 2020 للراغبين من أعضاء الجمعيات وممثلى الجهة الإدارية.

وطالب عبد الموجود، الراغبين بالاشتراك فى الإشراف على حج الجمعيات الأهلية للموسم الجديد بسرعة التقديم، مشيرا إلى أن التقديم على الموقع الإلكترونى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، ويتم تقديم طلبات الإشراف يدوياً للمديرية التابع لها المرشح، وذلك وفقاً لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكترونى، ويجرى استيفاؤه من المرشح واعتماده من الإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية، بالإضافة إلى كافة المستندات اللازمة للترشيح والمتمثلة فى "الشهادة الطبية التى تفيد اللياقة الصحية للمرشح وتصدر من المستشفيات الحكومية والجامعية، صورة المؤهل الدراسى، صحيفة الحالة الجنائية، بطاقة الرقم القومى، محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو، صورة لائحة النظام الأساسى للجمعية".

وأشار عبد الموجود، أن عدد الطلبات المقدمة حتى مساء أمس الثلاثاء بلغ 850 طلباً، موضحاً أنه من المقرر اختيار عدد 270 مشرفاً بواقع مشرف لكل 45 حاجاً مع مراعاة اختيار العناصر الشابة القادرة على أداء المهام الإشرافية حرصاً على توفير سبل الرعاية للحجاج، وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التى تجريها المؤسسة القومية للحج.

جدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت فى وقت سابق عن فتح باب قبول الترشيح لأعضاء البعثة الاشرافية من الجمعيات وممثلى الجهة الإدارية الراغبين فى الإشراف على حجاج الجمعيات خلال الفترة من 15/12/2019 وحتى 2/1/2020 وفقاً للشروط والقواعد الخاصة المنظمة لاختيار المشرفين لهذا العام.