شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تكشف عن أحد أوائل أطفال العالم فى 2020 .. اعرف جنسيته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأمم المتحدة عن أحد أول أطفال العالم للعام الحالى 2020، حيث ولد بعد 10 دقائق فقط فى دولة فيجى فى جنوب المحيط الهادى، موضحة أنه ووالدته بصحة جيدة ونشرت الأمم المتحدة، عبر حسابها على انستجرام، صورة للطفل، وعلقت قائلة: "مقابلة مع أحد أول أطفال العالم لعام 2020، أن ذلك الطفل ولد بعد 10 دقائق فقط من منتصف الليل أمس فى دولة فيجى.. كل من المولود الجديد وولدته ليسانى أمنان ويتمتعون بصحة جيدة".



الأمم المتحدة

يذكر أن الأمم المتحدة أشارت أمس أن اليوم الأول من يناير 2020 يستقبل العالم أكثر من 392 ألف طفل حول العالم، وقد يتجاوز عددهم ذلك الرقم.

Advertisements



الطفل

وأفاد موقع أخبار الأمم المتحدة، فى تقرير له، أن معظم الأطفال سيولدون فى الهند والصين ونيجيريا وباكستان وإندونسيا، وأنه بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة فإن 392،078 ألف طفل جديد سيبصرون النور فى اليوم الأول فقط فى 2020.

وتوقع التقرير، أن سيولد أول طفل في عام 2020 فى فيجى، وآخر طفل فى الولايات المتحدة، بينما يولد نصف الأطفال فى ثمانى دول هى: الهند، الصين، نيجيريا، باكستان، إندونيسيا، الولايات المتحدة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أثيوبيا.

وأوضح التقرير، تحتفل اليونيسف بالمواليد الجدد كل عام، وتعتبر أنه اليوم الأول من كل عام، لفتت الأمم المتحدة الانتباه حول الملايين من الأطفال حول العالم، حيث فى عام 2018، توفى 2.5 مليون طفل فى الشهر الأول من حياتهم، وثلثهم فى اليوم الأول من حياتهم.