نشرة الحوادث المسائية.. مصرع 3 أشخاص في حادث مأساوي ومد فترة عمل الشهر العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مصرع 3 أشخاص إثر سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري الفنجري

شهد كوبر الفنجري حادثا مأساويا إثر سقوط سيارة "نص نقل" من أعلى كوبري الفنجري الجديد في مدينة نصر، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

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إحباط ترويج 6 كيلو "أيس" بحوزة أجنبيين في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على شخصين يحملان جنسية دولة عربية، وبحوزتهما أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الآيس بالجيزة.

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"قيدها بسلك كهرباء".. استغاثة تُنقذ سيدة من أيدي مسجل اقتحم شقتها في الزيتون

نجح رجال مباحث قسم شرطة الزيتون في إنقاذ سيدة من أيدي مسجل خطر اقتحم شقتها عن طريق شباك المطبخ لسرقتها وتهديدها بالسلاح الأبيض.

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إصابة جواهرجي في سطو مسلح بالدقهلية.. والأمن يضبط المتهمين

نجحت أجهزة الأمن بالدقهلية لغز محاولة سرقة تاجر مشغولات ذهبية وإصابته برش خرطوش، وضبطت إثنين من مرتكبي الواقعة.

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في استجابة فورية.. "الحماية المدنية" تنقذ مواطنًا احتجز داخل مصعد بالقاهرة

في استجابة فورية لبلاغ أحد المواطنين، أنقذت الحماية المدنية بالقاهرة، مواطن عقب احتجازه داخل مصعد أحد العقارات بالتجمع الأول.

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الحماية المدنية بالفيوم تستقبل زيارة لطلاب المدارس

استقبلت إدارة الحماية المدنية بالفيوم، عدد من طلاب المدارس رفقة مسئوليهم، تعرفوا خلالها على طبيعة عمل رجال الشرطة، ومدى أهمية دورهم في حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، خاصةً رجال الحماية المدنية وما يقومون به من مهام لحماية أرواح المواطنين من المخاطر، كما تم إجراء تدريب مبسط على استخدام تجهيزات الإطفاء وشرح طريقة الإخلاء المنظم في حالات الطوارئ.

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تحويلات مرورية بمصر الجديدة لإنهاء أعمال الرصف

أعلنت الإدراة العامة لمرور القاهرة، أنها ستجري تحويلات مرورية بشارع عمر بن الخطاب وتقاطعه مع شارع الثورة لإنهاء أعمال الرصف بمحور الثورة بمصر الجديدة.

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لإجراء بعض الإصلاحات.. تحويلات وتعزيزات مرورية على صلاح سالم ومصر القديمة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، للقيام بتنفيذ مشروع استكمال تحويلات الكهرباء الخاصة بمحطة مترو الملك الصالح، بشارع صلاح سالم عند تقاطعه مع ميدان حسن الأنور لمدة يوم واحد على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الجمعة الموافق 3/1/2020.

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التصريح بدفن عضو فرقة سليم سحاب.. والمتهم: "مكنش قصدي كنت بهزر معاه"

صرّحت نيابة المعادي، بدفن أحد أفراد فرقة الموسيقار سليم سحاب، بعد مصرعه على يد زميله داخل دار أيتام بالمعادي.

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النائب العام يشيد بأعمال إدارة النيابات في زيارته اليوم

توجه النائب العام المستشار حماده الصاوي، إلى مقر إدارة النيابات بالنيابة العامة حيث التقى بمديرها وأعضائها، وأشاد بالجهد غير العادي المبذول منهم في مشروع "رفع كفاءة الاستراحات والمكاتب لأعضاء النيابة العامة وموظفيها" والذي يهدف إلى توفير مناخ ملائم للقائمين على أعمال النيابة العامة من أعضاء وموظفين، وهو ما يعود مردوده في النهاية إيجاباً على جميع المتعاملين مع النيابة العامة.

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لبحث التعاون القضائي.. وزير العدل يستقبل سفير دولة المجر

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، بديوان عام الوزارة، سفير دولة المجر بالقاهرة "بيتر كيفيك"، تلبية لطلب السفير بعقد هذا اللقاء لبحث دعم التعاون المتبادل في المجالين القانوني والقضائي.

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بدءًا من اليوم.. وزير العدل يقرر مد فترة عمل موظفي الشهر العقاري - (مستند)

أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان قرارا بأن تعمل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لفترة إضافية ثانية، مدتها 3 ساعات من الساعة الرابعة والنصف حتى السابعة والنصف مساءً، طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعة، اعتبارا من اليوم 1 يناير 2020.

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