أخبار مصر | رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، موقف حكومة طرابلس، التي وجهت الشكر إلى عدد من الدول العربية على موقفها من الأزمة الليبية، وتجاهلها لمصر التي دعت إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية.

وكتب حافظ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأربعاء: "ليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولاً عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع الجامعة أمس؟.. الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر؛ والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخُل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها".

كانت جامعة الدول العربية قد عقدت اجتماعًا على مستوى المندوبين الدائمين، الثلاثاء، حول ليبيا، بدعوة من القاهرة، بينما وجهت حكومة طرابلس الشكر إلى عدد من الدول الأخرى وعلى رأسها قطر، وتجاهلت الدور المصري.