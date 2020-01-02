شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الخميس 2-1-2020 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس بارد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 1-3 درجات مئوية، ويسود نهاراً، وتنخفض درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها بقليل، ويسود طقس بارد في عموم المناطق مع ظهور بعض السُحب على إرتفاعات مُختلفة خاصة في شمال المملكة، ويوجد فرصة لهُطول زخات محليّة ومتفرقة من الأمطار في المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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وفي خليج العقبة، الرياح: غربية معتدلة الى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الأجواء باردة نهاراً خصوصاً في الجبال مع تواجد الغيوم المتفرقة في السماء مع فرصة سانحة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء من شمال البلاد وصولاً الى شمال الضفة وقد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كافة المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة.