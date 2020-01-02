شكرا لقرائتكم خبر عن "أتمنى للعالم السلام والفرح" مارك زوكربيرج يحتفل بالعام الجديد 2020.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، برأس السنة الميلادية، حيث شارك جمهوره بصورة برفقة زوجته حيث ظهر من خلالها إطلاق الألعاب النارية فى السماء وعلق قائلاً:" سنة جديدة سعيدة!.. أتمنى للجميع السلام والحب والفرح فى عام 2020".

دائما ما يشارك مارك زوكربيرج بالعديد من لقطات حياته على السوشيال ميديا سواء لرحلاته أو لقاءته مع أسرته وكلبه، والتى كان آخرها مشاركة فيديو له وهو يمارس رياضة التزلج على الماء، وصورة أخرى نشرها عن زيارته إلى منتزه يوسميتى الوطنى بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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من جانب آخر، كان قد صرح مارك زوكربيرج فى مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لم يمنعه من حظر الإعلانات السياسية على منصة التواصل الاجتماعى وذلك خلال الاجتماع السرى الذى جمعه معه فى أكتوبر الماضى.

"زوكربيرج" أضاف، أن النقاش الذى جمعه مع ترامب ركز على "بعض الموضوعات التى يفضل المستخدمون قراءتها حول عمل فيس بوك"، لكنه أضاف أنه كان "عشاء خاصًا" ورفض مشاركة المزيد من التفاصيل عن الاجتماع وكان زوكربيرج قد دافع فى وقت سابق عن سياسة الشركة فى عرض إعلانات من السياسيين تحتوى على ادعاءات كاذبة أو مضللة، قائلاً إن فيس بوك، لا يريد خنق الخطاب السياسي.

وقد واجهت شركة التواصل الاجتماعى العملاقة أيضًا وابلًا من الانتقادات بشأن الثغرات فى الخصوصية، والنشاط المرتبط بالانتخابات وهيمنتها على الإعلان عبر الإنترنت، مما أدى إلى نداءات تدعو إلى مزيد من التحقيقات والتحقيق فى مكافحة الاحتكار.

يذكر أن "زوكربيرج" سمح مؤخرا ولأول مرة لبرنامج CBS This Morning بأخذ جولة داخل منزله، إذ أعطى الفرصة لـ "جايل كينج" المذيعة بالقناة بالتحدث معه هو وزوجته "بريسلا تشان" والتعرف عليهما خارج حياتهم على فيس بوك، وقد شكر زوكربيرج "كينج" عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، قال خلاله: "شكرا لجايل كينج على زيارة منزلنا للحديث عن عملنا فى مبادرة تشان زوكربيرج".