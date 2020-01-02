التصريح بدفن 3 متوفين في انقلاب "نصف نقل" من أعلى كوبري "الفنجري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

صرّحت نيابة مدينة نصر، بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم إثر سقوطهم من أعلى كوبري "الفنجري" الجديد، خلال استقلالهم سيارة "نصف نقل".

وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، إخطارًا بوجود كثافات مرورية عالية أسفل كوبري الفنجري، إثر وقوع حادث مروري مأسوي.

بالانتقال والفحص تبين سقوط سيارة "نص نقل" من أعلى كوبري الفنجري الجديد بمدينة نصر، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص إثر الحادث، ووقوع بعض المصابين جار حصرهم.

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على الفور دفعت إدارة مرور القاهرة، بأوناش المرور لرفع حطام الحادث وسحب الكثافات المرورية من الطريق بالطريق المتجه من المخيم الدائم إلى منطقة حدائق القبة.

وتداول عدد من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق الحادث.

وأكد مصدر أمني بالمرور، في تصريحات لمصراوي، أن حال سير السيارة بطريقها تصادف مرور سيارة أخرى "نقل" كانت متوجة من كوبري الفنجري الجديد إلى القديم بالتزامن مع صعود سيارة ملاكي أعلى الكوبري من مطلع آخر للطريق، ما أسفر عن اصطدام السيارة الملاكي بالنقل، فاختلت عجلة القيادة من سائق النقل لتصطدم بالسور وتسقط من أعلى الكوبري.