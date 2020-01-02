أخبار مصر | "أمهات مصر": ملف اكتشاف المواهب يحظى باهتمام السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": ملف اكتشاف المواهب يحظى باهتمام السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بموافقة مجلس الوزراء، على إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة هولندية رائدة في مجال إكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ، لتنفيذ مشروع "STARS OF EGYPT "نجوم مصر"؛ من أجل اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الناشئة في مجال كرة القدم.

وأضافت عبير، في بيان صحفى، أن البروتوكول هام للغاية لأنه يحتضن المواهب من سن 6 غلى 16 عاما، مؤكدة أن الشعب المصري به مواهب مدفونة وهذا المشروع سيعمل علي التنقيب عنهم واكتشافهم، قائلة: "مصر ولاده وعندنا الآلاف من المواهب أمثال محمد صلاح، في المدارس والجامعات ومراكز الشباب".

وكان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قال إن المشروع يستهدف اكتشاف المواهب الرياضية في مجال كرة القدم، من خلال الاستعانة بخبرات المختصين في اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا من دولتي إنجلترا وهولندا، لافتًا إلى أن المشروع سيمثل منصة لاحتضان المواهب الناشئة للاعبي كرة القدم بين عمر 6 و16 سنة، من خلال إنشاء 16 أكاديمية كرة قدم مستقلة "مراكز تدريب" عالية الجودة في كافة أنحاء الجمهورية، سعيًا للمُساهمة في تطوير قطاع الناشئين بمجال كرة القدم وإمداد المنتخبات القومية بلاعبين على مستوى عالٍ من الأداء، بما يضمن تحقيق إنجازات بكافة المحافل الدولية والعالمية في هذه الرياضة.

وفي سياق متصل، أشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر، ببروتوكول التعاون الذي وقعه كلا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، بهدف نشر لعبة كرة اليد في المدارس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالألعاب الرياضية بالمدارس، واكتشاف الموهوبين في جميع المحافظات.

وأكدت عبير أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع ملف اكتشاف المواهب الرياضية وكافة المجالات علي أولي أجنداتها واهتمامها، وذلك لتشجيهم هذه المواهب علي الوصول للعالمية ورفع أسم مصر في المحافل الدولية، قائلة: "كل الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي علي اهتمامه الكبير بأبنائنا في كافة المجالات والتخصصات".

