أخبار مصر | التعليم تستعد لتوسيع قاعدة ممارسة لعبة الكاراتيه في المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم تستعد لتوسيع قاعدة ممارسة لعبة الكاراتيه في المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفأجاة جديدة تستعد لها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كشفت الدكتورة ايمان محمد حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية أن وزيري التربية والتعليم والشباب والرياضة كلفوها بتجهيز بروتوكول لممارسة لعبة الكاراتيه داخل المدارس وذلك علي غرار بروتوكول كرة اليد.

وأضافت إيمان حسن في تصريح إلى "الخليج 365" أنها سوف تعمل علي التجهيز لهذا البروتوكول والإنتهاء منه في أقرب وقت.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، شهدوا اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، توقيع بروتوكول تعاون بهدف نشر لعبة كرة اليد في المدارس وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قاعدة الممارسة الرياضية والإهتمام بالألعاب الرياضية بالمدارس واكتشاف الموهوبين في جميع المحافظات.

