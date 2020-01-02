شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل رئيس «الأعلى للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأربعاء، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

قال شيخ الأزهر، خلال اللقاء، إن العمل بالأزهر متواصل لاستقصاء جميع الموضوعات والقضايا المعاصرة، بهدف معالجتها بما يتناسب مع المنهج الأزهري الوسطي وسماحة الدين الإسلامي، كقضايا المرأة والإرهاب وغيرها من القضايا المستجدة، مؤكدًا أن الأزهر يعمل على قدمٍ وساق بهدف وضع الحلول الناجعة لهذه القضايا الملحة وغيرها.

من جهته، أشاد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجهود الأزهر في مجابهة الأفكار المتطرفة وتجديد الخطاب الديني، بصفته المرجعية الإسلامية الأولى في العالم، وتناوله للكثير من القضايا المستجدة والمعاصرة وإزالة ما بها من لبس، لدحض ما تحاول الجماعات المتطرفة بثه من أفكارٍ مسمومةٍ تستهدف الشباب.