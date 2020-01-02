شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستعد لـ«التحول الرقمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء أمس الأول، اجتماعا ضم جميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة. وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية التحول الرقمى وميكنة جميع الجهات والقطاعات الحكومية، لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، وتسهيل العمل في الجهات الحكومية ليشهد عام 2020 تطويرا في أداء جميع المؤسسات الحكومية من خلال وضع قاعدة بيانات كاملة للمواطنين ما يحقق استفادة كبيرة على الأصعدة كافة. وأوضح «الشريف» أن التحول الرقمى هو عبارة عن شبكة تقدم كل المصالح والخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر، وسوف يتم البدء من خلال تغيير شبكات الاتصالات من نحاس إلى فيبر لعمل بيئة تشاركية لجميع أجهزة الدولة وربط المحافظة بالوزارات وكل الجهات الحكومية مما يسهل حصول المواطنين على الخدمات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول لتوفير الوقت والجهد على متلقى الخدمة ومقدمها، ووضع نظام رقابى جيد لتقييم أداء الموظف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسكندرية تستعد لـ«التحول الرقمي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.