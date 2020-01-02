شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «دمياط للأثاث»: الاستعانة بمهندسي ديكور للوصول بإنتاج المدينة لـ«العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال باسم نبيل، المدير التنفيذى لمدينة دمياط للأثاث، إنه تواصل مع فريق من أكبر وأبرز المصممين ومهندسى الديكور على مستوى مصر، وذلك لزيارة مركز تكنولوجيا الأثاث في المدينة، بعد غدٍ، بهدف التنسيق لتوفير أكبر عدد من التصميمات والرسومات، التي تحول الأثاث الدمياطى من مجرد منتج محلى إلى منتج عالمى وراقٍ، خصوصًا مع وجود عقول مصرية لديها القدرة على الإبداع والتميز في جميع المجالات.

وأضاف «نبيل»، لـ«المصرى اليوم»، أن المعرض الدائم لمنتجات مدينة الأثاث حقق، في شهر واحد، مبيعات تتعدى 750 ألف جنيه دون أي دعاية، ما يعطى مؤشرًا إلى قدرة المدينة على تفعيل آليات التسويق وترويج المنتج وفقًا لمتطلبات السوق سواء كانت المحلية أو العالمية. وكان الرئيس السيسى قد افتتح مدينة الأثاث في منطقة شطا في دمياط على مساحة 331 فدانًا، خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، أول ديسمبر من العام الماضى.

وشدد على ضرورة أن تكون المدينة بمثابة نقلة نوعية لخدمة العاملين بالصناعة، ووضعها على الخريطة العالمية.